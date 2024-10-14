RX Tüyap organizasyonunda, Ağaç İşleme Makine Sanayicileri Derneği (AİMSAD) ve Avrupa Ağaç İşleme Makinesi İmalatçıları Federasyonu (EUMABOIS) iş birliği ile düzenlenen WoodTech, 12-16 Ekim 2024 tarihlerinde Türkiye’nin yanı sıra dünyanın dört bir yanından sektör temsilcilerini bir araya getirdi. Ağaç kesme, işleme ve CNC makineleri, elektrikli ve mekanik el aletleri, kesici takımlar ve ahşap teknolojileri gibi alanlarda faaliyet gösteren lider firmaların en son ürün ve hizmetlerini sergilediği fuarda, 300’den fazla firma ve firma temsilciği ile yaklaşık 5 bini uluslararası ziyaretçi olmak üzere 27 bini aşkın ziyaretçi katıldı.

Katılımcı firmaların en son teknolojileri ve inovatif çözümlerini sunduğu fuarda ziyaretçiler, sektörün önde gelen oyuncularıyla tanışma ve iş bağlantıları kurma fırsatı yakaladı, en güncel gelişmeler hakkında bilgi edinme fırsatına sahip oldular.

Fuara, Bursa’dan da yoğun bir ilgi vardı. WoodTech Fuarı’na Bursa’dan 42 firma katılarak, son teknoloji ürünlerini stantlarında sergiledi. Firmalar, ikili iş görüşmeleriyle de yeni iş bağlantılarının yollarını aradı.