EKOHABER ÖZEL

Bursa Tarım ve Hayvancılık Fuarları (BurTarım) 8-12 Ekim 2024 tarihleri arasında düzenlendi. Tarım sektörünün nabzını tutan büyük buluşmada tarım, hayvancılık, fidancılık ve daha birçok alanda en son teknolojiler ve yenilikler gözler önüne serildi. Tarım ve Hayvancılık sektörünün lider markaları, ürün ve hizmetlerini sergilemek için fuarda bir araya geldi. Bursa Tarım ve Hayvancılık Fuarları, tarım profesyonelleri için bir buluşma noktası olmanın yanı sıra uluslararası iş birlikleri için de önemli fırsatlar sunuyor.

Türkiye'nin dört bir yanından sektör profesyonellerini bir araya getiren fuar, tarım ve hayvancılık sektörüne bilgi paylaşımı, iş birliği fırsatları ve en son yeniliklerin sergilendiği benzersiz bir vitrin sunuyor. Sektörün önemli buluşma noktası olan fuar, her yıl yüzlerce katılımcı ve profesyonel ziyaretçiye ev sahipliği yaparak sektöre canlılık katmaya devam ediyor.

BurTarım, 16 yıllık köklü geçmişiyle Türkiye’nin en önemli fuarlarından biri olarak sektörde önemli bir konumda yer alıyor. Her yıl Ekim ayında Tüyap Bursa Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen fuar, sektörün kalbinin attığı, yenilikçi çözümlerin ve en son teknolojilerin tanıtıldığı büyük bir platform olma özelliğine sahip.

Bursa’dan 50 firma ve kurum katıldı

Bursa ve bölgesinde en fazla ziyaretçi sayısına sahip olan, bu yönüyle en etkili fuarlara arasında yer alan BurTarım’a Bursa’dan 50 firma ile kurum ve kuruluş katıldı. Firmalar, bir yandan fuardaki stantlarında görüşmeler yapıp yeni işbirliklerine kapı aralamaya çalıştı, bir yandan da son teknoloji ürünlerini tüketicilerin beğenisine sundular.