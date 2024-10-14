Akademik aklı özel sektörle buluşturmak amacıyla pek çok proje üreten Bursa Teknik Üniversitesi’nin (BTÜ) Türkiye’de bir ilk olarak düzenlediği ‘Sorun Çözüm Pazarı’nın ikinci aşamasına geçildi. Bu kapsamda daha önce tanıtım toplantısının yapıldığı otomotiv sektörünün temsilcileri, BTÜ’nün alanında uzman akademisyenleri ile çözüm masaları etrafında buluşturuldu. Üniversite Sanayi İşbirliği Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (BTÜ-SAN) tarafından düzenlenen otomotiv sektörüne yönelik Sorun Çözüm Pazarı buluşmasına; BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sinan Uyanık, Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. Ayşe Bedeloğlu, akademisyenler ve Ermetal Otomotiv, Karsan Otomotiv, Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş., Maysan Mando Otomotiv, Sazcılar Otomotiv ve Tekaydınlar Otomotiv’den 18 temsilci katıldı.

BTÜ Öğretim Üyesi Dr. Oya Güler, “Otomotiv Sektöründe Yapılabilecek Projeler” hakkında sunumunu gerçekleştirdi. Güler, firma temsilcilerine Erasmus programının yapısı, hibe hakları, proje öncelikleri, otomotiv alanındaki Erasmus örnekleri, mesleki eğitim projeleri, proje tipleri gibi konular hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Coşkunöz Eğitim Vakfı Hibe Projeleri Uzmanı Dilara Çay ise VOLTAGE- CoVe tecrübe paylaşımında bulundu. MERLAB Müdürü Doç. Dr. Ahmet Aygün de “Otomotiv Sektörünün AB Uyum Süreçleri: Yeşil Dönüşüm” başlıklı sunumunu gerçekleştirdi.

Sorunlar Masaya Yatırıldı

Program, sorun çözümüne yönelik akademisyen-sektör görüşmeleri ile devam etti. Bu kapsamda her firma özelinde ayrı masalar oluşturuldu. Firma temsilcilerinin talepleri doğrultusunda; Ar-Ge, Ür-Ge, tasarım, üretim, inovasyon, test-analiz, kalite gibi mevcut süreçlerinde karşılaştıkları problemlere akademisyenler çözüm önerileri getirildi. AB proje destekleri, yeşil dönüşümün sağlanması, karbon ayak izi, yeni projelerin hayata geçirilmesi ve bunların sürdürülebilmesi, elektrikli araçların ağırlığının azaltılması, enerji verimliliği yönetimi, yapay zekânın otomotiv sektörü sürecine dâhil edilmesi gibi sorunların da ele alındığı masalardaki süreç için bir takvim oluşturulacak, takvime göre sorunların çözümü için geliştirilecek projelerle aksiyon alınması sağlanacak. Bu aşamalar Üniversite Sanayi İşbirliği Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından takip edilecek.