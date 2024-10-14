BUSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Dijital Dönüşüm Çalışma Komitesi Sorumlusu Tuncer Hatunoğlu, Endüstri 4.0'ın tarihçesini anlatırken, “Türkiye'de kullanılan dijital dönüşüm kavramı bence çok daha uygun bir tanımlama. Çok daha üst bir kapsama alanı var” dedi. Hatunoğlu, toplantının hedefinin tasarım ve üretim öncesi prototip sürecinde dijital dönüşümün koyduğu katma değer olduğunu ifade etti.

“Dijital Dönüşümde Mühendislik Yazılımlarının Önemi” başlıklı bir sunum yapan Cadem Dijital CEO'su Nedret Kademli, dijitalleşme ile dijital dönüşümün karıştırıldığını söyledi. Dijital dönüşümün zihniyetle ilgili olduğunu ifade eden Kademli, dijital dönüşümünün merkezinde insanın yer aldığını da kaydetti. Yetkin personel ve yeni kuşağın adaptasyonunun sanayinin en büyük sorunu olduğunu da ifade eden Kademli, yeni duruma göre çözümler üretilmesini ve motivasyonun önemli olduğunu da belirtti.