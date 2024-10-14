BUMİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gümüş, “Atatürk ilkeleri ışığında çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’ne ulaşma amacıyla çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Bu çalışmalarımızdan bir tanesi de 2017 yılından bu yana sürdürdüğümüz Cumhuriyet ödülleridir. Bu bağlamda Cumhuriyet ödüllerimizi bizler gibi Cumhuriyet Türkiyesi’ne aşık, Atatürk’ü önder edinen ve bu uğurda tüm güçleriyle çaba sarf eden şerefli kişi ve kurumlara; onların yanında olmaktan, onlar gibi düşünüp çalışmaktan onur duyduğumuzu belirtmek için vermekteyiz” dedi.

İşte ödül alan dört isim

Ödüle layık görülen dört ismi açıklayan BUMİAD Başkanı Gümüş, şunları kaydetti:

“Türk Tarihçi, Akademisyen, Yazar, Türk Tarih Kurumu (TTK) Şeref Üyesi Prof. Dr. İlber Ortaylı, Emekli Tuğgeneral, Yazar ve Tarihçi Dr. Naim Babüroğlu, Birleşik Uluslararası Sağlık ve Eğitim Gönüllüleri Dernekleri Federasyonu (BUSADER) ve öğretmen Ayşe Şahin’e BUMİAD olarak Cumhuriyet özel ödülü verme kararı aldık. Ödüllerimiz 25 Ekim 2024 Cuma akşamı Podyum Davet’te gerçekleştirilecek tören ve BUMİAD Cumhuriyet Balosu sırasında takdim edilecektir.”