BTSO, Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen hedef ve öncelikli ülkelerdeki ticaret ve yatırım fırsatlarını üyelerine tanıtmak amacıyla bilgilendirme toplantılarını sürdürüyor. Bugüne kadar ABD’den Azerbaycan’a, Almanya’dan Özbekistan’a kadar dünyanın dört bir yanındaki ihracat ve yatırım imkanlarının paylaşıldığı 60’tan fazla toplantı gerçekleştiren BTSO, son olarak “Mısır ile İhracat ve Yatırım Fırsatları” seminerine ev sahipliği yaptı. Mısır Tam Yetkili Bakan Ticari Konsolos Aly Mohamed Basha’nın katılımıyla düzenlenen seminere iş dünyası temsilcileri katıldı.

BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Muhsin Koçaslan, “Dost ve kardeş ülke Mısır da ihracat stratejimizin önemli bir parçasıdır. Mısır, ülke sınırlarının dışında, ayrıca ihracatçılarımız için Afrika ve Orta Doğu’ya açılan kapıdır. Ülkemizin 2023 yılında Mısır’a gerçekleştirdiği ihracat 3,3 milyar dolar olarak gerçekleşirken, iki ülke arasındaki dış ticaret hacmi ise yaklaşık 7 milyar dolar düzeyindedir. Son 5 yılda Mısır’ın ilk 5 ticaret ortağı arasında yer alan Türkiye’nin Mısır ile ticaret hacmi, 15 milyar dolar olarak belirlenmiştir. Türkiye’nin ihracat üssü Bursa olarak bizler de bu hedefe en yüksek düzeyde katkı sağlamak istiyoruz” dedi. Bursa ve Mısır arasındaki ticari ilişkilere değinen Muhsin Koçaslan, 2023 yılında Bursa’dan 218 firmanın Mısır’a ihracat gerçekleştirdiğini söyledi. Koçaslan, şöyle devam etti:

“2023 yılında Mısır gibi önemli bir pazara gerçekleştirdiğimiz ihracat 139 milyon dolar, toplam dış ticaret hacmimiz ise 230 milyon düzeyinde. Bu rakamları kesinlikle yeterli bulmadığımızı özellikle ifade etmek istiyorum.”

2 milyarlık pazara erişim olanağı

Mısır Tam Yetkili Bakan Ticari Konsolos Aly Mohamed Basha da, ülkenin 115 milyonluk nüfusu ile büyük ve dinamik bir iç pazara sahip olduğunu, ayrıca serbest ticaret anlaşmaları ile 2 milyarlık bir pazara erişim imkanı sağladığını söyledi. Mısır ekonomisinin 2023 yılında yüzde 3,8 büyüme kaydettiğini söyleyen Basha, Türkiye ve Mısır arasındaki ticari ilişkilerin potansiyeli, ihracat ve yatırım fırsatları hakkında bilgiler paylaştı.