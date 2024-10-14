Medicabil Sağlık Grubu bünyesinde faaliyet gösteren Medicabil Yalın Sağlık Enstitüsü tarafından gerçekleştirilen Yalın Hastane Kongresi’nde konuşan Medicabil Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ömer Faruk Bilgen, “Bir sağlık kuruluşu olarak en çok önem verdiğimiz konu yalın sağlık uygulamalarını hastalıkların tanı ve tedavi süreçlerinde uygulamak oldu. Yalın Sağlık uygulamalarını Sağlık Bakanlığı katkılarıyla Türkiye’de bir yerlere getirmemiz lazım. Yalın Sağlık felsefesinin hastanelerde ve uygulama alanlarında görülmesi çok önemli” diye konuştu. Teknolojinin gelişmesi ile birlikte özellikle yapay zeka konusuna değinen Bilgen, “Yapay zeka uygulamaları hız anlamında önemli katkılar sağlasa da burada da bir israf durumu var. Yalın uygulamayı yapay zeka uygulamalarında da mutlaka yapmak lazım. Yalın uygulama, işin temelindeki sorunları çözecek” şeklinde görüşlerini belirtti.

Medicabil Nilüfer Hastanesi Başhekimi ve Yalın Sağlık Enstitü Koordinatörü Prof. Dr. Aysun Yılmazlar, “Her zaman odak noktamız hasta ve hasta yakınları. Ülkemizde sağlık kuruluşları yeterince gelişkin ancak sağlık hizmetlerinin de en verimli bir şekilde sağlanabilmesi gerekiyor ve bu sistemin verimli olmasını sağlıyor” dedi.