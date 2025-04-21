Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Akademi kapsamında düzenlenen “Gayrimenkul Sektörünün Dünü, Bugünü” seminerinde, sektörün güncel durumu ve geleceğine dair önemli değerlendirmeler yapıldı. Gayrimenkul Değerleme Uzmanı Dr. Ahmet Büyükduman, Türk yatırımcıların giderek yurt dışı gayrimenkul yatırımlarına yöneldiğini belirterek, “Yerli yatırımcıyı kaybetme riskiyle karşı karşıyayız” uyarısında bulundu.

Büyükduman, yerli yatırımcıların yurt dışı gayrimenkul yatırımlarının 2 milyar doları aştığını, bu rakamın üç yıl önce 600 milyon dolar seviyesinde olduğunu söyledi. “Türk yatırımcılar, giderek artan bir şekilde yurt dışına yöneliyor. Bu durum, sektör için ciddi bir risk oluşturuyor” diyen Büyükduman, yabancı yatırımcıların da konut satın alma süreçlerindeki yavaşlamanın etkisiyle satışların düştüğünü ifade etti. 2024 yılında yabancılara yapılan konut satışlarının 23.781 adetle sınırlı kaldığını belirtti.

Konutta değişen trendler

Türkiye’de 2024 yılında 3 milyondan fazla gayrimenkulün el değiştirdiğini aktaran Büyükduman, bu satışların yarısına yakınını konutların oluşturduğunu söyledi. Konut satışlarının yıllık ortalama yüzde 2,2 büyüme kaydettiğini belirten Büyükduman, 2025 yılında satışların 1,6 milyon seviyesinde gerçekleşmesini beklediklerini dile getirdi. Ayrıca, apartman dairelerinin küçülürken müstakil evlerin büyüdüğüne dikkat çekti. 2010’da 121 metrekare olan ortalama daire büyüklüğü, 2024’te 96 metrekareye gerilerken, müstakil evler 165 metrekareden 212 metrekareye yükseldi. Büyükduman, bu durumun Türkiye’deki sosyolojik değişimi de yansıttığını vurguladı.

Sektörün geleceği ve çözüm önerileri

BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Batmaz da, gayrimenkul sektörünün dijitalleşme, sürdürülebilirlik ve değişen tüketici beklentileriyle hızla dönüştüğünü belirtti. “Yapay zeka, büyük veri ve akıllı bina projeleri, sektörün geleceğini şekillendiriyor” diyen Batmaz, BTSO’nun sektörü bu değişime hazırlamak için çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

Seminerin ikinci bölümünde, Bursa Emlak Müşavirleri Odası Başkanı Erdal Çelebi ve İstanbul Ticaret Odası Meclis Üyesi Mustafa Hakan Özelmacıklı, Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) ve sektördeki gelişmeler hakkında bilgiler paylaştı.