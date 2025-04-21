Törende konuşan Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Lütfihak Alpkan, bu tür projelerin üniversite-sanayi iş birliğini güçlendirdiğini vurgularken, “Kariyer başarısı terfi değil, kaliteli projelerdir” dedi. BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz ise projeyi istihdam ve nitelikli personel yetiştirme açısından çok değerli bulduklarını ifade etti. Amphenol Türkiye Operasyon Direktörü Emre Kurtuluş da projeye yeni kursiyerlerle devam edeceklerini belirtti. Tören, belge takdiminin ardından fabrika gezisiyle sona erdi.