15-22 Nisan Turizm Haftası dolayısıyla açıklama yapan Eker, Türkiye’nin yıllık 60 milyar dolarlık turizm geliriyle dünya turizm gelirlerinden yüzde 10 pay aldığını vurgulayarak, “Hiçbir sektör bu kadar başarılı değil. Gelirin yüzde 90’ı da net olarak ülkemizde kalıyor” dedi.

Turizmin hammaddesinin doğa, tarih ve kültür olduğunu belirten Eker, bu değerlerin korunarak sürdürülebilir turizm yapılabileceğini ifade etti. Hasan Eker, “İstanbul ve Antalya dışındaki iller de turizmden pay almalı. Turizm yerelde kamu ve özel sektörün birlikte yönettiği bir yapıyla planlanmalı” diye konuştu.

Turizmcilerin teşviklerden yeterince faydalanamadığını dile getiren Eker, “Otel yatırım teşviği dışında önemli bir destek yok. Cirodan alınan konaklama vergisi ve TGA payı ek yük oluşturuyor. Sektöre özel teşvikler sağlanmalı” diye konuştu. Hasan Eker, açıklamasını “Turizmci soyulmuş elma dilimini ihraç eden, nakliyesini müşteriye ödetendir” ifadeleriyle tamamladı.