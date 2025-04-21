Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ), Türkiye'de bir ilk olan "BTÜ Kariyer Modeli"nin tescilini alarak başarısını taçlandırdı. Bu model sayesinde BTÜ, öğrencilerini daha birinci sınıftan itibaren kariyerlerine hazırlıyor ve sektörle iç içe bir eğitimle mezun ediyor.

BTÜ Kariyer Modeli, öğrencilerin eğitimleri boyunca ve mezuniyet sonrasında iş dünyasında başarılı olmalarını hedefliyor. Model kapsamında öğrencilere şu olanaklar sunuluyor:

Mentörlük Programı: Her öğrenciye sektörden ve mezunlardan mentörler atanarak kariyerlerine yön veriliyor. Bu sayede öğrenciler, mesleki gelişimlerini destekleyecek güçlü bağlantılar kurabiliyor.

İş Yerinde Mesleki Eğitim Programı (İMEP): 4. sınıf öğrencileri, bir yarıyıl boyunca sektörün önde gelen firmalarında tam zamanlı çalışarak deneyim kazanıyor ve istihdam fırsatlarını artırıyor.

BTÜ Kariyer Gelişimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (BUKAGEM) tarafından sunulan Kariyer Danışmanlığı ve Rehberlik hizmetleri ile öğrencilere; kariyer planlaması, meslek seçimi, iş arama stratejileri, mülakat teknikleri ve CV hazırlama gibi konularda destek veriliyor.

BTÜ Kariyer Modeli, mezunları da unutmuyor. Mezun Takip ve Destek Sistemi sayesinde kariyer danışmanlığı, iş bulma desteği ve mentörlük programları ile mezunların istihdamına katkı sağlanıyor.