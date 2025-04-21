Türkiye’nin önde gelen mobilya üretim merkezlerinden biri olan İnegöl, fuar boyunca sektörün kalbinin attığı yer oldu.

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, fuarın açılışında yaptığı konuşmada Türkiye’nin mobilya ihracatında yakaladığı başarılara dikkat çekti. Gürcan, 2024 yılı itibarıyla mobilya ihracatının 4,5 milyar dolara ulaştığını ve Türkiye’nin bu alanda dünyada ilk 10 ülke arasına girdiğini belirtti. En çok ihracatın Irak, Almanya, ABD, Fransa ve Romanya'ya yapıldığını da vurguladı.

Türkiye’nin son yıllarda güçlü bir ekonomik büyüme yakaladığını ifade eden Gürcan, ihracatın 262 milyar dolara, son 12 aylık dönemde ise 263,4 milyar dolara ulaştığını kaydetti. İşsizlik oranının yüzde 8,2’ye, enflasyonun ise yüzde 38,1’e gerilediğini belirten Gürcan, bu verilerin ekonominin sağlam temellere dayandığını gösterdiğini söyledi.

Fuarda 2023 yılı itibarıyla 300 milyar liralık ciroya ve 245 bin kişilik istihdama ulaşan mobilya sektörü, kalite, tasarım ve sürdürülebilirlik odaklı çalışmalarıyla dikkat çekti. Gürcan ayrıca, 2024 yılında ihracatçılara 24,7 milyar lira, 2025 yılında ise 33 milyar lira destek verileceğini bildirdi.

Yeni ürünler ve iş birlikleri

Fuarın açılışına Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, BTSO Başkanı İbrahim Burkay, İTSO Başkanı ve MODEF Başkanı Yavuz Uğurdağ ile sektör temsilcileri katıldı. Fuar boyunca yeni ürünler, tasarımlar ve iş birlikleri sergilendi.