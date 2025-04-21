Bursa Fuar Merkezi, kamp ve karavan tutkunlarının heyecanla beklediği Karavan Show Bursa 2025’e ev sahipliği yapıyor. 22 Nisan’da kapılarını açan ve 26 Nisan’a kadar devam edecek olan fuar, BİFAŞ (Birleşik Fuar Yapım A.Ş.) organizasyonuyla düzenleniyor.

Toplam 17.000 metrekarelik alanda kurulan Karavan Show Bursa, 150’nin üzerinde firma ve 250’den fazla markayı aynı çatı altında buluşturuyor. Yerli ve yabancı sektör temsilcileri, en yeni karavan modellerini, ekipmanları ve kamp teknolojilerini doğrudan ziyaretçilere sunuyor.