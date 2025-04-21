EKOHABER ÖZEL

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde, KFA Fuarcılık A.Ş. organizasyonuyla düzenlenecek fuar, sektör profesyonellerine büyük bir ticaret ve iş birliği platformu sunacak.

10 bin metrekareyi aşkın sergileme alanıyla inşaat malzemelerinden yapı teknolojilerine, gayrimenkul projelerinden yaşam alanlarına kadar geniş bir yelpazede katılımcı ve ziyaretçiyi buluşturacak olan fuar, yerli üreticilere yeni pazarlar kazandırmayı hedefliyor.

Sanayisi, coğrafi avantajı ve şehircilik vizyonuyla dikkat çeken Bursa’nın, yerli ve yabancı yatırımcılar için taşıdığı potansiyel fuar süresince düzenlenecek zirveler, seminerler ve söyleşilerle gündeme taşınacak. Rising City & Yapı ve Yaşam Fuarı, yalnızca ürünlerin sergilendiği bir alan değil, aynı zamanda sektörün geleceğinin konuşulacağı bir platform olacak.

Yenilikçi yapı teknolojileri, sürdürülebilir mimari çözümler ve modern yaşam alanlarına dair son trendlerin sergileneceği fuar, inşaat ve gayrimenkul sektöründeki dönüşümü gözler önüne serecek. Ziyaretçilere iş bağlantıları kurma, yeni projeleri inceleme ve sektörel vizyon geliştirme imkânı sunacak.

İş birlikleri ve yeni fırsatlar

Rising City & Yapı ve Yaşam Fuarı, Türkiye’nin dört bir yanından ve yurtdışından gelen profesyonelleri buluşturarak, nitelikli alıcılarla güçlü iş birliklerinin kurulmasına zemin hazırlayacak. Katılımcı firmalar, yalnızca ürünlerini değil; vizyonlarını ve projelerini de sergileme fırsatı bulacak.