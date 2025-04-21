Bursa’nın kültürel birikimini geleceğe taşımak, kent belleğini güçlendirmek ve yerel değerleri görünür kılmak amacıyla 2011 yılında kurulan Mümin Ceyhan Bursa Kültür Kaynakları Araştırma Kütüphanesi, birikimlerine bir yenisini daha ekledi. Kuruluşundan bu yana kar amacı gütmeden faaliyetlerini sürdüren kütüphane, bu yıl “Bursa Zeytini” başlıklı forumla gündemdeydi.

Forum, Bursa’nın en önemli tarım ürünlerinden biri olan zeytine ışık tuttu. Tarımsal üretimdeki tarihsel rolü, ekonomik katkısı ve kültürel boyutlarıyla ele alınan “Bursa Zeytini” konulu etkinlik, hem uzmanların hem de yerel paydaşların katılımıyla gerçekleşti.

Forum, danışma kurulunun önerisi doğrultusunda düzenlenirken, etkinlikte ortaya çıkan bilgi ve değerlendirmelerin yer alacağı kitap çalışması da tamamlandı. Forum kitabının kısa süre içinde okuyucuyla buluşturulması planlanıyor.