Kalite kültürü ve yaklaşımını ülkemizde yaygınlaştırmak, kalite çalışmalarının teşvik edilmesini sağlamak, iş mükemmelliğine ulaşma çabasında olan kurum ve kuruluşları ödüllendirmek ve onurlandırmak amacıyla 1998 yılından bu yana Türkiye Kalite Derneği (KalDer) Bursa Şubesi ile Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD) iş birliğinde EFQM Modeli’ne göre yürütülen Bursa Kalite Ödülü’nde 2024 yılı süreci tamamlandı.

2024 Bursa Kalite Ödül süreci, Eylül 2024’te başlatılmıştı. Süreçte önce ödüle başvuran kuruluşların EFQM Modeli eğitimleri gerçekleştirildi. Eğitimler sonrasında kurumların hazırladıkları başvuru dokümanları, ödül sürecinde model ve değerlendirme hakkında eğitim almış deneyimli değerlendiriciler tarafından masa başında değerlendirildi. Ardından kurumlara saha ziyaretleri yapıldı. Saha ziyareti sonrası değerlendiricilerin yaptığı son uzlaşım toplantı sonuçları, Bursa Kalite Ödülü Yürütme Kurulunda değerlendirilerek nihai kararı verilerek 2024 Bursa Kalite Ödül süreci tamamlandı. Ödül sonuçları 17 Nisan Perşembe akşamı Almira Otel’de düzenlenen törende açıklandı ve ödüller takdim edildi.

Büyük coşku

Açıklanan sonuçlara göre, BUÜ Gemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu ‘Süreklilik Ödülü’nü, İletişim Yazılım ve İnallar ‘2024 Bursa Kalite Büyük Ödülü’nü, Özel Arena Okulları da ‘2024 Bursa Kalite Başarı Ödülü’ne layık görüldü. Ödüller, düzenlenen törenle sahiplerine verildi.

Ödüller; KalDer Bursa Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Ürkmez, KalDer Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Konak, BUSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yasemin Uyar Duman, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey adına Genel Sekreter Yardımcısı Emin Direkçi, Bursa İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Bülent Altıntaş tarafından takdim edildi. Ödülleri; Bursa Uludağ Üniversitesi Gemlik Asım Kocabıyık MYO Müdürü Prof. Dr. Yahya Işık ve Kurucu Müdürü Prof. Dr. Abdurrahim Korukçu, İletişim Yazılım Genel Müdürü, İcra Kurulu Başkanı Selçuk Şen ve Yönetim Kurulu Başkanı Tuncer Hatunoğlu, İnallar Genel Müdürü Hüseyin Tetik ve Özel Arena Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Celal Arslan sahnede aldılar. PCO Event Kongre Toplantı ve Etkinlik Hizmetleri tarafından organize edilen törene ekipleri ile katılan kurumlar, ödül sonuçlarını coşku ile karşıladılar.