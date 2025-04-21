Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) tarafından bu yıl 6’ncısı düzenlenen TechXtile Challenge Tasarım Yarışması, tekstil sektörüne yenilikçi fikirler kazandırdı. Ticaret Bakanlığı desteğiyle ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) koordinasyonunda gerçekleşen yarışmada, toplam 16 finalist iki farklı kategoride dereceye girmek için yarıştı.

Level-Up kategorisinde birinciliği, “Leno Gücüsünde Yenilikçi Tasarımlar” projesiyle Faruk Olpak kazandı. Scale-Up kategorisinde ise ticari aşamaya gelmiş projeler yarıştı ve birincilik ödülü “M-Based” projesiyle Mehmet Görkem Gökoğlu’nun oldu.

Kadın Girişimci Özel Ödülü’nü “Creative Destruction” projesiyle Birce Avcu alırken, ünlü tasarımcı Bahar Korçan anısına verilen Sürdürülebilirlik Özel Ödülü, “Soilbiom” projesiyle Atakan Yıldız’a verildi.

Tören, Türkiye genelindeki tekstil birlikleri başkanlarını bir araya getirdi. TİM Başkanı Mustafa Gültepe ile İTHİB, ATHİB, ETHİB, GATHİB gibi önemli birliklerin yöneticileri programa destek verdi.

UTİB Başkanı Engin

UTİB Başkanı Pınar Taşdelen Engin, TechXtile Challenge’ın yalnızca bir yarışma olmadığını, genç fikirleri sektöre kazandıran bir platform olduğunu belirtti. Engin, “Bu yarışma hayallerin gerçeğe dönüştüğü bir yol arkadaşlığıdır” dedi.

TechXtile Platform çatısı altında yürütülen İnovasyon Ligi’nde Almaxtex “En Sürdürülebilir Proje”, Kipaş Tekstil ise “En İnovatif Proje” ödülünü aldı.