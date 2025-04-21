BTSO'nun kazandırdığı Bursa Business School'da (BBS) gerçekleşen etkinlik, Türkiye'nin bu pazara yönelik en büyük alım heyeti organizasyonu oldu.

Valley of Tourism (VOT) öncülüğünde, Türk Hava Yolları, Rixos Hotels ve Swissôtel işbirliğiyle düzenlenen etkinlikte, Ürdün, Lübnan, Irak, Filistin, Fas, Tunus, Cezayir, Kuveyt, Suudi Arabistan, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Umman ve Sırbistan'dan 143 seyahat acentesi, Türkiye'den 50'den fazla otel temsilcisiyle bir araya geldi.

Uludağ'ı yıl boyunca turist ağırlayan bir cazibe merkezi yapmayı hedefleyen etkinlikte, yaklaşan yaz sezonu öncesinde B2B görüşmeleri yapıldı ve önemli iş birliklerine imza atıldı. Ayrıca gala ve ödül töreni de düzenlendi.

Valley Of Tourism ve Bellavita Style Contract Direktörü Yasin Uzun, Orta Doğu pazarına yönelik turizm faaliyetlerini güçlendirmek amacıyla bu organizasyonu düzenlediklerini belirtti. Uzun, Türkiye'nin bölgedeki tur operatörleri için daha cazip hale getirilmesinin hedeflendiğini vurguladı.

Uzun, BTSO'nun turizme kazandırdığı Bursa Business School'un (BBS) Uludağ'a değer kattığını ifade ederek, tesisin uluslararası buluşmalara ev sahipliği yapmasıyla bölgenin tanıtımına büyük katkı sağladığını söyledi. BTSO ve Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay'a teşekkürlerini iletti.