İMSİAD Yöneticileri İstanbul TÜYAP Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilen Turkeybuild Yapı Fuarı’nı ziyaret etti. Burada üyeleri ve sektör paydaşlarının kurdukları stantları ziyaret eden İMSİAD Yöneticileri yapı alanında kullanılan yeni teknoloji ve ürünleri yakından inceleme fırsatı buldu.

Üyelerinin ve sektörlerinin dünya standartlarında gelişimine katkı sunarak, yapı sektöründe yaşanan gelişmeler ve yeni teknolojilerin üretime adaptasyonu için bu tür organizasyonları düzenli aralıklarla gerçekleştirdiklerini belirten İMSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Şeref Demir, “Düzenli aralıklarla gerçekleştirdiğimiz organizasyonlarımızla sektörel gelişmeleri takip etmenin yanı sıra üyelerimiz ve sektör paydaşlarımızın arasındaki bağları ekonomik işbirliklerine dönüştürerek, sektörümüze ve ekonomimize hep birlikte katkı sunmayı hedefliyoruz” dedi.