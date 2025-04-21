2024 - 2026 dönemi 2 yıllık programlarında 'Sürdürülebilirlik' konusunu gündemine alan BUSADER Federasyonu, bir süredir çalışmaları süren, 10 bin fidanlık 'BUSADER Hatıra Ormanı' projesini Mudanya'nın Göynüklü mahallesinde hayata geçirmek için startı verdi.

Bursa BUSADER Yönetim Kurulu Başkanı Elif Evke'nin sunuculuğunu üstlendiği etkinliğe, Bursa Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi ve Mudanya Belediye Başkan Yardımcısı Baran Güneş, Bursa Orman Bölge Müdürlüğü'nden İşletme Müdür Yardımcısı Kenan Ünal'ın yanı sıra BUSADER Federasyonu'na bağlı derneklerin başkanları ile yönetim kurulları ve üyeleri yoğun katılım sağladı.

BUSADER Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Zerrin Özgüle, ''Sürdürülebilirlik kapsamında yaptığımız çalışmalara hep birlikte bir yenisini ekliyoruz. Bir ağaç kesilmesin diye, köşkü olduğu yerden metrelerce öteye taşıyacak kadar doğayı seven Atatürk'ün de dediği gibi; 'Ormansız ve ağaçsız toprak vatan değildir' diyorum ve bu anlamlı organizasyonda emeği geçen tüm paydaşlarımıza, sponsorlarımıza ve federasyonumuza bağlı tüm derneklerin başkan ve yöneticilerine teşekkürlerimi sunuyorum'' şeklinde konuştu.