Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (Elder), basın mensuplarıyla UEDAŞ'a saha ziyareti düzenledi. Etkinlikte yapılan sunuma göre, bu yıl sonuna kadar yapılacak 6,3 milyar liralık yatırımın 5 milyar lirası şebeke ve geliştirme projelerine, 1,3 milyar lirası yıl boyu bakım ve onarım çalışmalarına ayrılacak. Sunumda UEDAŞ'ın yürüttüğü AR-GE projeleri hakkında bilgiler paylaşılırken, şirketin enerji sektöründe sürdürülebilir ve yenilikçi çözümler geliştirmeye yönelik çeşitli Avrupa Birliği (AB) projelerinde aktif rol aldığı, 4 AB projesinin devam ettiği aktarıldı. Bu kapsamda adalarda yenilenebilir enerji sistemlerinin entegrasyonunu kolaylaştırmak, akıllı ve yeşil enerjiye geçişi hızlandırmak amacıyla yürütülen projelerde, Gökçeada'nın enerjisinin bir kısmının yenilenebilir kaynaklardan karşılanması amaçlanıyor.

UEDAŞ, Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova illerini kapsayan 35 bin 501 kilometrekarelik faaliyet alanında 5,5 milyon nüfusun elektriğe erişimi için dağıtım faaliyetini yürütüyor. Hizmet bölgesindeki kritik noktalarda 635 istasyon ve 3 bin 728 fideri SCADA sistemine entegre ederek, 24 saat çevrimiçi izleme sağlanıyor.

Sosyal sorumluluk projeleri

UEDAŞ Genel Müdürü Cihangir Gençoğlu, yılın başında yeni bir uygulama başlattıklarını, kayıp kaçakla mücadelede prim sistemini hayata geçirdiklerini söyledi.

Söz konusu sistemin farkındalık oluşturduğunu belirten Gençoğlu, "Önceden yakalayabildiğimiz 20 milyon kilovatsaatin yıl sonunda 35 milyon kilovatsaate çıkmasını öngörüyoruz. Arkadaşlarımız markete de berbere de gitse kaçak kullanım varsa gözlerine takılıyor. ‘Berberde, markette kaçak gördüm’ diye ihbarda bulunuyor ve bu şekilde çok kaçak buluyoruz. Hem ihbarı yapan hem de kaçağı tespit edenlere prim veriliyor. Biz kayıp kaçak oranı en düşük olan 3 dağıtım şirketinden biriyiz. Eskiden hedefimiz 20 milyon kilovatsaatti. Üç ayda 10 milyon kilovatsaate geldik. Büyük bir başarı. 3 ayda 25 bin hanenin tüketimini geri kazanmış olduk." diye konuştu.

Gençoğlu, UEDAŞ'ın sosyal sorumluluk projeleriyle de öne çıktığına işaret ederek, Yaren leyleğin de aralarında bulunduğu leyleklere bugüne kadar 102 yuva hazırladıklarını kaydetti.

UEDAŞ ekiplerinin kuş bilimcilerle beraber çalıştığını aktaran Gençoğlu, "Leyleklerin güvenli bir şekilde göçlerini tamamlamaları amacıyla üzerinde enerji olan hatlara yuva yapmamaları, çarpılma gibi olumsuz şeylerin olmaması için dağıtım şirketi olarak yuva yapıyoruz. Her yıl aynı yuvalara geliyorlar. O nedenle önceliğimiz bozulan yuvaların onarımı oluyor. Fakat gözlemler sonucu yeni bir yuva ihtiyacı olursa da ekleme yapıyoruz. Uludağ Üniversitesi’nden hocalarımızla çalışıyoruz." dedi.

Gençoğlu, şirketin "Şehrin Işıkları Uluslararası Fotoğraf Yarışması","Trafolar Konuşuyor", "Pembe Lambalar", "Enerjini Geleceğe Taşı" gibi sosyal sorumluluk projelerinin yanında 33 gönüllüden oluşan UEDAŞ Arama Kurtarma ekibinin 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde aktif görev aldığını ve AFAD akreditasyon sınavını başarıyla geçtiğini sözlerine ekledi.