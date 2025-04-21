Otomotiv sektörüne yönelik kauçuk parça üretimi yapan Dorukmak, rotasını ABD’ye çevirdi. Bursa Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren ve Aftermarket toz lastiği alanında Avrupa’da lider konumda bulunan firma, Almanya’nın Hannover kentinde düzenlenen Hannover Messe Fuarı’na sekizinci kez katıldı.

Dorukmak Genel Müdür Yardımcısı Berke Kurtuluş, fuarda endüstri grubu titreşim sönümleyici kauçuk parçaları sergilediklerini belirtti. Amaçlarının otomotiv dışındaki endüstriyel pazarda da büyümek olduğunu ifade eden Kurtuluş, “Fuar, dünya genelinde önemli iş bağlantıları kurma fırsatı sunuyor. Biz de bu imkânı verimli kullandık” diye konuştu.

Kurtuluş, firmanın yılda 80 milyon adet kauçuk parça ürettiğini ve ürün çeşitliliğinin 1.000’in üzerinde olduğunu kaydetti. Dorukmak, binekten ağır vasıtaya kadar birçok araç için süspansiyon sistemine yönelik üretim yapıyor.

25’ten fazla ülkeye ihracat yaptıklarını belirten Kurtuluş, “Yeni hedef pazarımız ABD. Bu doğrultuda fuarlara katılarak ve yerinde ziyaretlerle ihracat ağımızı genişletmek istiyoruz. Bursa ve Türkiye ekonomisine katkı sağlamayı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Otomasyon ve yapay zeka

Hannover Messe’nin bu yılki odak noktalarından birinin otomasyon olduğuna dikkat çeken Kurtuluş, “Türkiye'nin Uzak Doğu ile rekabet edebilmesi için otomasyon ve yapay zekayı daha fazla gündemine alması şart” dedi.