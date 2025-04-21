TÜBİTAK 2204-B Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda Uludağ Koleji, "Otizmli Çocuklar İçin Duygu Algılayan Akıllı Kıyafet" projesiyle Bilişim Teknolojileri alanında Bölge 3.sü oldu. Öğrenciler Şafak Azad Şahin ve Emir Ali Tercan, danışman öğretmenleri eşliğinde geliştirdikleri projede, kalp atış sensörü ve esnek sensörlerle otizmli bireylerin duygusal durumlarını algılayan bir sistem tasarladı. Sistem, LED ışıklarla çevreye görsel geri bildirim veriyor. 13 bin 918 proje arasından sergiye kalan çalışma, TÜBİTAK Bölge Sergisi'nde büyük beğeni topladı. Bu başarı, Uludağ Koleji'nin teknoloji ve sosyal fayda odaklı eğitim anlayışının bir yansıması oldu.