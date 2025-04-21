Genç Sanayici İş İnsanları ve Yöneticileri Derneği (GESİAD) yönetimi, Ramazan Bayramı’nı Adıyaman’da 6 Şubat depremi sonrasında kurulan konteyner kentte çocuklarla birlikte geçirdi.

9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde Adıyaman’a giden GESİAD Heyeti, depremzede çocuklara doyasıya bir bayram neşesi yaşattı.

Adıyaman merkezindeki konteyner kente çocuklara bir oyun alanı kurulmasını sağlayan Tolga Papatya Başkanlığındaki GESİAD Heyeti, Çocuk Esirgeme Kurumu’nda kalan çocuklara tiyatro oyunu ve Hacıvat -Karagöz'ü izletirken, onları sinemaya da götürdü.

GESİAD üyelerinin bağışlarıyla depremzede çocuklara unutamayacakları bir bayram yaşattıklarını söyleyen Başkan Papatya, “2 yıl önce 6 Şubat tarihinde meydana gelen depremin ardından Kahramanmaraş başta olmak üzere bölgedeki pek çok yerleşim merkezine yardımlarda bulunmuş, iftar ve sahur yemekleri düzenlemiştik. Depremin yaraları sarılırken bu kez çocukları sevindirmek istedik” dedi.

Tolga Papatya, “Adıyaman'da konteyner kentte çocuklara bir oyun alanı kurduk. Bu oyun alanında çocuklar oynarken Bursa'dan götürdüğümüz tiyatro oyunu ve Hacivat Karagöz'ü sergiledik. Akabinde çocuklara ikramlarda bulunduk. Onları alışverişe götürdük, sinema filmleri izlettik. Çocukların mutluluğu hepimizin mutluluğu oldu. Bu konuda yardımlarını esirgemeyen GESİAD’ın bütün üyelerine teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.