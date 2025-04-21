Türkiye'nin önde gelen platform üreticilerinden ELS Lift, dünyanın en büyük inşaat fuarları arasında yer alan Bauma 2025'te önemli bir katılım gerçekleştirdi. Fuarda, sektörün önde gelen markalarını ağırlayan ELS Lift standı, ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

ELS Lift, fuarda makaslı, dikey ve eklemli platformlarının yanı sıra ilk kez tanıttığı PS8SE ve 6.5 Junior SP modelleriyle dikkat çekti. Kompakt tasarımları ve gelişmiş teknik özellikleriyle öne çıkan yeni modeller, katılımcılar tarafından büyük beğeni topladı.

ELS Lift yetkilileri, Bauma 2025'in sektördeki en prestijli organizasyonlardan biri olduğunu belirterek, "Fuarda aldığımız geri bildirimler, ürünlerimizi daha da geliştirmemiz için bize önemli bir motivasyon sağladı. AR-GE'ye verdiğimiz önemle, sürdürülebilir ve güvenli çözümler sunmaya devam edeceğiz" açıklamasında bulundular.

Global pazarda büyüme hedefi

ELS Lift, Bauma 2025'te elde ettiği deneyim ve geri dönüşlerle global pazardaki büyüme stratejisini güçlendirmeyi hedefliyor. Yenilikçi ürünleri ve müşteri odaklı yaklaşımıyla sektördeki lider konumunu pekiştiren şirket, yeni projelerle yoluna devam edecek.