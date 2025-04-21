Bursa Kayapa OSB’de faaliyet gösteren Burpol Polimer, Hollanda’daki PRSE Plastics Recycling Show Europe fuarında Avrupa’nın dikkatini çekti. Plastik atıkları yüksek teknolojiyle geri dönüştürerek sürdürülebilir üretime kazandıran şirket, fuarda sergilediği inovatif çözümlerle sektör temsilcilerinden büyük ilgi gördü.

Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın 2050 Karbon Nötr hedefi doğrultusunda plastik geri dönüşümü kritik önem taşıyor. Burpol Kurucu Ortağı İlkay Yıldırım, AB’nin döngüsel ekonomiye geçişte plastiği öncelikli alanlardan biri olarak belirlediğini vurguladı. Özellikle otomotiv sektöründe 2030’da yüzde 25, 2035’te yüzde 30 geri dönüştürülmüş plastik kullanım hedefinin, Burpol’un ürünlerine olan talebi artırdığını belirtti.

Burpol, post-endüstriyel ve ömrünü tamamlamış araç (ELV) plastiklerini granül ham maddeye dönüştürerek otomotivde düşük emisyonlu, yüksek dayanımlı parça üretimine katkı sağlıyor. Yıldırım, “Ürettiğimiz granüllerle çevreci ve performanslı otomobil parçaları yapılıyor” dedi.

Global iş birlikleri

Amsterdam’daki fuarda Romanya ve Fas’taki yatırımlarıyla dikkat çeken Burpol, dünya çapında yeni iş ortaklıkları için önemli görüşmeler gerçekleştirdi. İlkay Yıldırım, “Plastik kirliliği küresel bir sorun. Çözümde öncü rolümüzü sürdüreceğiz” açıklamasını yaptı.