Minteks Şirketler Grubu, 30 yıldır çevre dostu projelere verdiği önemi bir kez daha göstererek, Türkiye’nin 81 ilinde faaliyet gösteren Zes iş birliğiyle elektrikli araç şarj istasyonu yatırımı gerçekleştirdi. İzmir Yolu üzerindeki Minteks tesislerinde kurulan 2 adet 400 kW gücündeki ultra hızlı şarj istasyonu hem çevreci teknolojilere destek oluyor hem de Minteks müşterilerine zaman kazandırıyor. İki şarj istasyonunda, aynı anda 4 araç şarj etme imkanı veriliyor.

Ziyaretçiler, mağaza alışverişleri sırasında elektrikli araçlarını ortalama 15 ila 30 dakika arasında, I-REC sertifikalı yenilenebilir enerji ile şarj edebilecek. Böylece Minteks, alışveriş deneyimi ile sürdürülebilir yaşam anlayışını bir araya getiriyor.

Minteks Şirketler Grubu Başkanı Özkan İrman, iş birliğine ilişkin açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Elektrikli araç kullanımı dünyada olduğu gibi ülkemizde de hızla artıyor. Biz de Minteks olarak bu dönüşümde öncü adımlar atmak istiyoruz. ZES ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği sayesinde, yalnızca mağaza operasyonlarımızda değil, müşterilerimizin yaşamında da sürdürülebilir çözümler sunmayı hedefliyoruz. Bu yatırımla hem karbon emisyonunu azaltıyoruz hem de yenilikçi hizmet anlayışımıza değer katıyoruz.”

Minteks, enerji verimliliği ve çevre duyarlılığı konularındaki yatırımlarına önümüzdeki dönemde de devam etmeyi planlıyor.

Zes Ülke Müdürü Cüneyt Tınaz da, “Bu gibi iş birlikleriyle geleceğin ulaşım ekosistemine katkı sağlamaya devam edeceğiz. Nitekim, kısa bir süre sonra tesislere 2 şarj istasyonu daha ekleyerek, aynı anda 8 araca hizmet vermiş olacağız” dedi.