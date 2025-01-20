Bursa’nın En’lerinden oluşan uzman eğitim kadrosuyla başarıdan başarıya koşan Uludağ Koleji, öncü oldukları yenilikler ile standardın üstü eğitim anlayışını gelecek nesile taşıyor. Uludağ Koleji, En’lerin başarı yolculuğunda yer almak isteyen öğrencilere eğitim bursu sunarak geleceğe umut olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Uludağ Koleji Bursluluk Sınavı, her yıl olduğu gibi bu yıl da rekor bir katılıma sahne oldu. Öğrenciler, geleceklerini doğrudan etkileyen bu önemli sınavda başarılı olmak için ter dökerken, aileleri de çocuklarını yalnız bırakmadı.