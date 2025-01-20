LimaDEM Elektrik Yönetim Kurulu Başkanı Karabiber, elektrik enerjisi elde etmek için milyarlarca liralık yatırım yapıldığını hatırlattı.

Karabiber, “Ürettiğimiz elektrik için neredeyse tamamen dışa bağımlı olduğumuz çok yoğun petrol ve türevleri kullanıyoruz. Bu bağlamda dışa bağımlılığımızı azaltacak olan rüzgar ve güneş enerji gibi yenilenebilir enerji kaynaklarına ağırlık verilmesinin ülke ekonomimiz için önemli olduğunuz biliyor ve öneriyoruz. Bunu yapmak çevre güvenliğimiz için de önem arz etmektedir” dedi.

Neler yapılmalı?

Yapılan bir araştırmanın sonuçlarına göre sanayide kullanılan enerjinin yüzde 30’unun tasarruf edilebileceğinin belirlendiğini söyleyen Karabiber, şunları kaydetti:

“Enerji tasarrufu için sanayi tesislerinde aydınlatma sistemi optimize edilmeli ve yüksek verimli aydınlatma sistemi kullanılmalı, gereksiz sarfiyatı önlemek için bakım faaliyetleri arttırılmalı, sıcak ve soğuk yalıtımları sağlanmalı, yüksek verimli motor kullanımına özen gösterilmelidir.”