Uludağ Koleji öğrencilerinin yaşamlarının erken dönemlerinden başlayarak duygularını fark etmeyi, tanımayı ve ifade etmeyi bilen bireyler olarak büyümelerine yardımcı olmak amacıyla planlamış oldukları Yeni Nesil Derslerden "Çocuklarda Duygu Düzenleme Becerileri" dersi kapsamında Uludağ Koleji Anaokulu öğrencileri, Uludağ Koleji Okul Psikoloğu Uzm. Klinik Psikolog Zeliha Yüksel ile bir araya geldi.

Oyunlar, hikayeler ve atölyeler ile yaş dönemleriyle uyumlu çalışmaların yapıldığı vurgulayan Uzman Klinik Psikolog Zeliha Yüksel, derslerde temel duygularla birlikte çocukların duygu dünyasını genişletecek duyguları da ele aldıklarını belirterek çocukların zor duygularla başa çıkabilmelerine yardımcı olan çalışmalara da yer verdiğini belirtti.