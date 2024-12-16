Kayapa OSB’de faaliyet gösteren firma temsilcileri 2024 yılını değerlendirildiği 2025 yılının hedeflerinin konuşulduğu toplantıda bir araya geldi. Toplantıda bölgeleri için yaptıkları çalışmaları anlatan Yalçın Toy, üyelerine tek tek söz vererek görüş ve önerilerini aldı. Toplantıya konuşan Başkan Yalçın Toy, Kayapa OSB yönetiminin ‘Yeşil OSB’ hedefiyle bir yola çıktığını anlatarak, “Bu süreçte bölgemizdeki firmalarımızla birlikte gerekli prosedürleri tamamlayarak hedefimiz doğrultusunda önemli bir yol kat ettik. Yeşil OSB belgemizi almak için çalışırken, çevreci bir OSB olma yolunda kararlı tutumumuzu devam ettiriyoruz. Temiz bir organize sanayi olma konusunda kararlılığımızı sürdürüyoruz” dedi.

“Altyapı konusunu bölgemizin gündeminden çıkardık”

Kayapa OSB’de altyapı çalışmalarını tamamladıklarını anlatan Yalçın Toy, bu konuyu bölgelerinin gündeminden çıkardıklarını ifade ederek, “Alt yapı ile ilgili herhangi bir sorunumuz kalmadığı için geçtiğimiz yıl ihalesini gerçekleştirdiğimiz asfalt çalışmalarımızda da son aşamalara gelerek OSB’mizin gündeminden çıkardık. 14 kilometre asfalt, 13 kilometre de son katman çalışmalarımızı tamamladık. 20 bin m2 bordür yaptık, 20 bin m2’de parke döşedik. Kaldırımlarımızın da yapımları devam ediyor. Şimdiki hedefimiz de organize sanayi bölgemize kesintisiz ve temiz enerji sağlamak. Bu hedefimiz doğrultusunda da çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

“Yatılı bir meslek okulu yapmak istiyoruz”

Bölgeye yatılı bir meslek okulu kazandırmayı hedeflediklerini anlatan Kayapa OSB Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Toy, “Bölgemizde 12 bin m2’lik bir eğitim alanı var. Bu alanda bir eğitim kompleksi yapmak istiyoruz. Yönetim olarak burada ihtiyaç sahibi, ekonomik durumu iyi olmayan ailelerin çocuklarına yönelik, gençlerimize meslek sahibi olabilecekleri, bölgemizdeki fabrikalarda belirli aralıklarla çalışarak bilgilerini pekiştirebilecekleri bir yatılı meslek okulu kazandırmayı amaçlıyoruz” dedi.

“Sanayicilerimizin desteği ile karakolumuzu kuracağız”

Başkan Toy, Kayapa OSB’ye bir karakol kazandırmayı hedeflediklerini belirterek şunları söyledi: “Bölgemize bir karakol yapılmasını gündeme getirmiştik. Bu karakolun yalnızca sanayiye değil konutlara ve bölgemize hizmet vermesi açısından önemli olduğunu vurgulamıştık. Bu konuda gerekli adımları atıyoruz ve siz değerli sanayicilerimizin destekleri ile bu sorunumuzu da çözeceğiz.”