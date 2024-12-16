Bursa iş dünyasının çatı kuruluşu BTSO, tekstil sektör temsilcilerini “Baca Filtre Uygulamaları Bilgilendirme ve İstişare” toplantısında bir araya getirdi. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Bursa’nın, Türkiye’nin üretim kapasitesinde öncü bir şehir olduğunu, tekstil sektörünün de bu gücün en önemli taşıyıcılarından biri konumunda bulunduğunu söyledi.

Firmaların, zorlu ekonomik koşullarda bile üretime, ihracata ve istihdama sundukları katkılarla Türkiye’nin kalkınmasında önemli bir rol oynadığını belirten Başkan Burkay, “Günümüzde üretimin sürdürülebilirliği ve çevreye uyumu artık bir tercih değil, uluslararası rekabet gücümüzü koruyabilmek için zorunluluk haline geldi. Avrupa Birliği Yeşil Mutabakat süreci, tüm sektörlerde olduğu gibi tekstil sektörünü de yakından ilgilendiriyor. Çevre dostu üretim, enerji ve su tasarrufu, emisyon azaltımı gibi başlıklar hem piyasa beklentileri hem de yasal gereklilikler açısından öncelik kazanıyor. Bu kapsamda, ram bacalarına filtre takılması zorunluluğu, Bursa’daki dönüşüm sürecinin önemli bir parçasıdır. Bu sürecin maliyetli ve zorlu bir süreç olduğunu biliyoruz. Ancak bu adım, sadece çevresel bir gereklilik değil, aynı zamanda sektörümüzün geleceği için kritik bir yatırımdır.” diye konuştu.