Bursa'nın yarışma merkezi olarak ev sahipliği yaptığı organizasyon, öğrencilerin okulda edindikleri bilgi ve becerileri günlük yaşamda kullanma yeteneklerini değerlendirmeyi ve matematik ile fen bilimlerinin önemine dikkat çekmeyi amaçlıyor. Uludağ Koleji öğrencileri, hem bilgi düzeyleri hem de problem çözme becerileriyle öne çıkarak finale yükseldi.

Yarışmada elde edilen bu anlamlı başarı, okulda düzenlenen törenle kutlandı. Öğretmenler ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleşen törende finalist öğrencilere başarı belgeleri takdim edildi. Uludağ Koleji yönetimi, bu önemli başarıyla gurur duyduklarını belirterek, öğrencileri ve öğretmenleri tebrik etti.