Akıncı, “Hayatta başarılı olmanın yolu üç kavramdan geçiyor: fark etmek, farkında olmak ve fark yaratmak. Bu üçlü, bireylere hayata geniş bir bakış açısı kazandırır ve kendilerini geliştirmelerinde önemli rol oynar,” dedi.

28-29 Nisan tarihlerinde Kocaeli Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen fuar, gençlerin kariyer planlamalarına katkı sunmayı, iş ve staj fırsatlarıyla işverenlerle doğrudan iletişim kurmalarını sağlamayı amaçladı.

Nazan Akıncı, tecrübelerinden yola çıkarak geliştirdiği bu yaklaşımla, “Etrafımızda olan biteni fark etmek, bilinçli olmak ve sonunda fark yaratacak adımlar atmak, kişisel ve profesyonel gelişim için kritik önemdedir,” mesajını verdi.

Program sonunda Akıncı’ya katkılarından dolayı Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Zeynel Kablan tarafından plaket takdim edildi.