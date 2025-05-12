Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yıldız, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mustafa İlgen, Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Dinç, Yönetim Kurulu Üyesi Hidamet Asa, Yönetim Kurulu Üyesi Osman Bostancı, Yönetim Kurulu Üyesi Enis Edin.

Zeytin üretiminde küresel çapta söz sahibi olan Marmarabirlik, bu değişimle birlikte sektörde yeni bir döneme girmiş oldu. Uzun yıllardır zeytin ve zeytinyağı üretiminde kalitesiyle öne çıkan birlik, yeni yönetimiyle hem yerel hem de küresel pazarlarda daha etkin bir rol üstlenmeyi planlıyor.