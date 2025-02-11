Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova’da 5 milyondan fazla nüfusa hizmet veren ve tüm Türkiye’de büyük çaplı müşterilere enerji tedarik eden Uludağ Elektrik, müşterilerinin elektrik hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak amacıyla önemli adımlar atıyor. Şirket, Uluslararası İşitme Engelliler Haftası kapsamında işitme ve konuşma engelli vatandaşlara yeniden bilgilendirme yaptı. Şirket, 6 yıldır işitme ve konuşma engeli olan müşterilere sunduğu İşaret Dili Görüşme Hattı hizmeti ile toplumsal erişilebilirliği güçlendirmeye ve herkesin eşit hizmet almasını sağlamaya devam ediyor. Bu yenilikçi hizmet sayesinde engeli olan bireyler, elektrikle ilgili sorunlarını işaret dili tercümanları aracılığıyla kolayca çözebiliyor, abonelik ve fatura işlemleri gibi konularda doğrudan destek alabiliyor.

Uludağ Elektrik Genel Müdürü Remezan Arslan, “Uludağ Elektrik olarak, topluma eşit ve erişilebilir hizmet sunmanın sadece bir zorunluluk değil, aynı zamanda sorumluluğumuzun bir parçası olduğuna inanıyoruz” dedi.