Şirketin elektronik fatura uygulaması, her yıl 30 ton kağıt tasarrufu sağlayarak doğaya katkı sunuyor. Bu tasarruf, 1 yılda yaklaşık 39 ton karbondioksit salımını önlerken, aynı zamanda 800 bin litreyi aşkın suyun korunmasına da yardımcı oluyor. Uludağ Elektrik müşterileri; online ve müşteri işlem merkezleri ile 444 6 646 numaralı çağrı merkezi aracılığıyla elektronik faturaya geçiş işlemini kolayca gerçekleştirebiliyor.

Uludağ Elektrik Genel Müdürü Remezan Arslan, “Şirketimizin kurum içi kağıt kullanımının düşürülmesi, müşteri sözleşmelerinin SMS ve e-posta yoluyla dijital olarak ulaştırılması ve elektronik fatura teşviki gibi kağıt tüketimini azaltmak için pek çok çalışması var. Bugüne kadar müşterilerimizin yüzde 60’ından fazlasının elektronik faturaya geçmesini sağlayarak yıllık 30 ton kağıt tasarrufu yapmış olduk. Dijitalleşme ve sıfır atığa çok önem veriyor, kağıt tüketimimizi nötrlemek amacıyla başlattığımız projeyle birlikte hizmet verdiğimiz illerde fidan dikimi gerçekleştirerek, ormanlar oluşturuyoruz. 5 yıldır sürdürdüğümüz ağaç dikim çalışmalarımız, şimdiye kadar 11 futbol sahası büyüklüğünde yeşil alan oluşturduk” dedi.