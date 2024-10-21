Bemis Teknik Elektrik, kaliteli ürün ve hizmet anlayışıyla endüstriyel elektrik malzemeleri üreterek sektörünün önde gelen firmaları arasında yer alıyor. Yatırımlarını da hız kesmeden sürdüren Bemis, elektrikli araç şarj cihazlarını üreterek bu alanda da sektöre yön verenler arasına girmeyi başardı.

Çevre dostu uygulamalara büyük önem veren ve sürdürülebilirlik ilkelerini firmanın her alanında uygulayan Bemis, sosyal sorumluluk projelerini de devam ettiriyor. Sektöründe ücretsiz seminerler vermenin yanı sıra insan sağlığına ve çevreye duyarlı üretim yaparak ağaçlandırma kampanyalarına destek olan Bemis, ürün gruplarından numuneler hazırlayarak ve kendi sektörlerinde önde gelen üreticilerini de organize ederek meslek liselerindeki malzeme eksikliklerini giderme adına çalışmalarını sürdürmektedir.

Firma son olarak Kestel’deki Yunus Emre İlköğretim Okulu’nda yürütülen sosyal sorumluluk projesine sponsor oldu. Bemis Yönetim Kurulu Başkanı Şinasi Güneş, sınıflara yaptırılan kitaplık köşeleri ve çocuklara uygun tasarlanmış kitaplar ile projenin çok etkili, faydalı ve sürdürülebilir olduğuna inandığını belirtti.