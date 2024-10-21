36 yıldır nitelikli mesleki eğitimin gelişmesi ve genç istihdamının artırılması amacıyla projeler yürüten ve binlerce gencin hayatına dokunan Coşkunöz Eğitim Vakfı (CEV), ülkenin dört bir yanına ulaşabilmek için hayata geçirdiği CEVHER Hibe Programı ile 2023 yılında toplamda 7 farklı şehirde 7 mesleki projeye önemli mali kaynak sağladı.

CEVHER Hibe Programı ile bugünün ve yarının ihtiyaçları doğrultusunda ülke çapında eğitim projelerine mali destek sağlayan CEV, geçtiğimiz programda 22 farklı eğitmen eğitimi ile toplam 995 saat eğitim gerçekleştirilmesini, 5 yeni müfredat oluşturulmasını, 7 adet atölyenin kurulmasını veya altyapısının geliştirilmesini sağlayarak, toplamda 2 bin 806 doğrudan faydalanıcıya ulaştı. Bu yeni dönemde de kamuya bağlı yükseköğretim kurumları tarafından yapılacak başvurular değerlendirilerek, başarılı bulunan ve hibe almaya hak kazanan projelere destek verilecek.

Yükseköğretim Kurumları, “Dijital Dönüşüm” veya “Yeşil Dönüşüm” temalı projeleriyle Türkiye’nin gelişim ve dönüşüm hikayesine ortak olmaya davet ediliyor. Başarılı bulunan projelere, projede yer alan faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için hibe usülü ile proje başına 3 Milyon TL’ye kadar hibe desteği sağlanacak. CEVHER Hibe Programı’nın 15 Ekim 2024’te başlayan başvuruları, 2 Aralık 2024 tarihine kadar devam edecek. Proje başvuruları www.coskunozegitimvakfi.org adresinden çevrim içi olarak yapılabilecek.