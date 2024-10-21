Osmangazi Belediyesi, vatandaşların nitelikli hizmetlerle buluşabilmesi adına son 6 ayda tüm birimleriyle birlikte çalışmalara hız verdi. Erkan Aydın’ın göreve gelmesinin ardından değişen anlayışla birlikte birçok anlamda örnek projelere imza atan Osmangazi Belediyesi, özellikle insan odaklı belediyecilik anlayışıyla yaptığı çalışmalarla dikkat çekiyor. Osmangazili yurttaşların ihtiyaç duyduğu bir yatırımı daha ilçeye kazandıran Osmangazi Belediyesi, aynı çatı altında dört önemli hizmetin yer aldığı Mehmet Akif Hizmet Binası’nı yurttaşların kullanımına açtı. Toplam 735 metrekare alan üzerine zemin+2 kat olarak inşa edilen Mehmet Akif Hizmet Binası’nın zemin katında Aile Sağlığı Merkezi ve muhtarlık yer alıyor. Mehmet Akif Hizmet Binası’nın birinci ve ikinci katları ise Mehmet Akif Ersoy Kütüphanesi ve Sosyal Gelişim Merkezi

olarak faaliyet göstererek çocuk ve gençlerin eğitimlerine katkı verecek.

Mehmet Akif Hizmet Binası’nın açılış törenine Osmangazi belediye Başkanı Erkan Aydın’ın yanı sıra CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, belediye meclis üyeleri, başkan yardımcıları, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Aydın: “Halkımıza verdiğimiz sözleri bir bir yerine getiriyoruz”

Osmangazi belediye Başkanı Erkan Aydın, açılış töreninde yaptığı konuşmada, 6 buçuk ay gibi kısa bir sürede 18’inci temel atma ve açılışı gerçekleştirdiklerini söyledi. Son zamanlarda her günü bir açılış ve temel atma yaparak geçirdiklerini ifade eden Başkan Aydın, “Aile sağlığı merkezi, muhtarlık binası, kütüphane ve sosyal gelişim merkezi gibi sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerinin yer aldığı Mehmet Akif Hizmet Binası’nı hizmete açıyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 29 Ekim’e kadar açılış ve temel atmalarımız devam edecek. Toplamda 21 açılış ve temel atma gerçekleştireceğiz. Seçimden önce bizlere en büyük projeleriniz ne diye sorduklarında, bizim mega projelerimiz yok en büyük projemiz anlayışı değiştirmek olacak dedik. Gidip milyarlarca parayı heba etmeyeceğiz, onun yerine spor tesisleri, kütüphaneler, kreşler ve sosyal alanlar gibi halka dokunan, insanların kendini mutlu hissedeceği tesisler ve hizmetler yapacağız dedik. Çok şükür halkımıza verdiğimiz bu sözleri bir bir yerine getiriyoruz. Vakit çok hızlı geçiyor. Bunu bildiğimiz için hızlı davranıp, Osmangazi’de yaşayan yurttaşlarımızın mutlu olması adına çaba sarf ediyoruz. Bugün açılışını yaptığımız Mehmet Akif Hizmet Binası’nın mahallemize, Osmangazi’ye ve Bursa’ya hayırlı olmasını diliyorum” dedi.