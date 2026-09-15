Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Ar-Ge Koordinatörlüğü tarafından akademisyenlerin bilimsel başarılarını teşvik etmek ve araştırma üniversitesi vizyonunu güçlendirmek amacıyla düzenlenen “Başarılı Akademisyenlerin Rektörle Buluşması” etkinliğinin 18’incisi gerçekleştirildi. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın (BTSO) desteğiyle düzenlenen programda akademik performans, üniversite kriterleri ve gelecek dönem hedefleri değerlendirildi.

BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, üniversiteler arasındaki rekabette kararlı adımlarla ilerlediklerini belirterek, akademik göstergelerdeki yükselişin memnuniyet verici olduğunu söyledi. Akademik atama ve yükseltme kriterlerine ilişkin yeni taslak çalışmasının son aşamaya geldiğini açıklayan Yılmaz, 30 temel parametreyi esas alan yeni sistemle teşvik ve puanlama mekanizmasının güçlendirileceğini kaydetti.

Yakında faaliyete geçmesi planlanan Büyük Veri Ofisi’ne de değinen Yılmaz, bölüm ve fakültelerin performanslarını ulusal ölçekte karşılaştırabileceğini belirterek, şeffaf ve gerçek veriler doğrultusunda üniversitenin başarı çıtasını daha yukarı taşımayı hedeflediklerini ifade etti.

Q1 yayın sayısı 517’ye ulaştı

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu da üniversitenin araştırma performansındaki yükselişe dikkat çekti. Q1 nitelikli yayınların yanı sıra yüzde 1 ve yüzde 10’luk üst dilimlerdeki yayın görünürlüğünün artmasının bilimsel kalite açısından önemli olduğunu vurgulayan Kırıştıoğlu, akademik kadronun araştırma üniversitesi vizyonuna katkısının sürdüğünü belirtti.

Ar-Ge Koordinatörü Prof. Dr. Esra Karaca ise son buluşmada 68 Q1 yayının değerlendirildiğini açıkladı. Bu yayınların 33’ünün yüzde 15’lik, 13’ünün yüzde 10’luk, 3’ünün ise yüzde 1’lik en üst dilimde bulunduğunu belirten Karaca, Scopus verilerine göre yıl genelindeki Q1 yayın sayısının 517’ye ulaştığını bildirdi. Böylece üniversite, yıl henüz tamamlanmadan 2025 yılındaki 463 Q1 yayınlık toplam performansını geride bıraktı.