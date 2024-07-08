Türkiye’nin Genel Sekreterlik bazında en fazla ihracat yapan ikinci birliği olan Uludağ İhracatçı Birlikleri’nin (UİB) 2024 yılı Haziran ayı ihracatı, 2 milyar 760 milyon 537 bin dolar oldu.

UİB’in 2024 Haziran ayı ihracat rakamları açıklandı. Haziran ayındaki ihracatı 2.8 milyar dolar olan UİB’in, yılın ilk yarısındaki ihracat tutarı ise geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 2 artarak 18 milyar 474 milyon 58 bin dolar olarak gerçekleşti.

Rakamları değerlendiren UİB Koordinatör Başkanı Baran Çelik, “Global pazarda yaşanan durgunluk ve takvim etkisine, haziran ayı içindeki 9 günlük bayram tatili de eklenince ihracat performansı bir miktar geriledi. Bu aşamada ihracatçıların talep, beklenti ve önerileri dikkate alınmalıdır" dedi.

Birliklerin performansı

*Haziran ayında ihracatını 2 milyar 283 milyon 526 bin dolar olarak gerçekleştiren Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği’nin (OİB), bu yılın ilk altı ayındaki ihracat toplamı 15 milyar 299 milyon 297 bin dolara ulaştı.

*Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB), Haziran ayında 89 milyon 624 bin dolar ihracata imza attı. UTİB'in yılın ilk yarısındaki ihracatı ise 650 milyon 215 bin dolar olarak gerçekleşti.

*Haziran ayı ihracatı 67 milyon 229 bin dolar olan Uludağ Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği'nin (UHKİB), Ocak-Haziran dönemi ihracatı da 461 milyon 157 bin dolar seviyelerinde realize oldu.

*Haziran ayında, 18 milyon 944 bin dolar ihracat yapan Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği’nin (UMSMİB), Ocak-Haziran dönemi ihracat toplamı 136 milyon 596 bin dolar oldu.

*Haziran ayında, 22 milyon 859 bin dolar ihracat gerçekleştiren Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği’nin (UYMSİB), ilk altı aylık ihracat toplamı 83 milyon 20 bin dolar düzeyine ulaştı.