Türkiye Kalite Derneği (KalDer) Bursa Şubesi’nin her ay KalDer Evi’nde ‘Bugün Ben Anlatıyorum’ konu başlığı ile düzenlediği söyleşilerin yeni konuğu, iş dünyasının yakından tanıdığı Gökçelik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, sanayici Yalçın Aras oldu.

KalDer üyelerini bir araya getiren, deneyim paylaşımı sağlayan etkinlikte Yalçın Aras, katılımcılardan gelen sorulara yanıt vererek oldukça samimi bir ortamda söyleşi gerçekleştirdi. Aras, eğitim yaşamı, iş dünyasına nasıl başladığı, bugüne dek elde ettiği başarılar, sorunlar karşısında nasıl çözümlerle mücadele ettiğini aktardı.

Yalçın Aras ‘Bilgisi olan, her zaman başarılı olur. Bilgisi olmayanlar yalnız kaldıklarında başarısızlığa uğrarlar. İş yaşamında onur en büyük değerdir’ sözleri ile katılımcılara tavsiyelerde bulundu.

Resim yaptı, bağlama çaldı

Çeşitli hobileri ile bilinen Bursa sanayisinin duayen isimlerinden Yalçın Aras, söyleşi sırasında resim yaparak ve bağlama çalarak katılımcılara sürpriz dolu anlar da yaşattı. Aras’a, söyleşi bitiminde kendisi adına dikilen 7 ağaç plaketini KalDer Bursa Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Ürkmez ve geçmiş dönem Yönetim Kurulu Başkanları Emin Direkçi ve Erdal Elbay birlikte takdim ettiler. Yalçın Aras, endisinin de bugüne dek 3000 fidan diktiğini belirtti.