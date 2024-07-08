Balkan Rumeli Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (BALKANTÜRKSİAD), üyelerini ‘Sürdürülebilirlik ve AB Yeşil Mutabakatı’ konusunda bilgilendirdi. Balkantürk Akademi etkinlikleri kapsamında düzenlenen ve Dernek merkezinde gerçekleştirilen seminere konuşmacı olarak, ESO Sürdürülebilirlik Yeşil Sanayi Danışmanı ve ESTÜ Ekoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Cengiz Türe ile Lanede Endüstriyel Sürdürülebilirlik Müdürü Makine Mühendisler Odası Sürdürülebilirlik Komisyonu Eski Başkanı Serhat Cengiz katıldı.

Seminerin açılışında konuşan ve toplantının moderatörlüğünü yapan Balkantürk Akademi Başkanı Op. Dr. Fatma Akalp, “Dünyadaki tüm çabalar canlıları var etmek için, hayatı kurtarmak için yapıldığına göre, sürdürülebilirlik bu bakımdan mevcut neslin gelecek nesilleri yaşatması için çok önemli bir konu. Bu konu toplumun her kesimini olduğu gibi iş insanlarını da yakından ilgilendiriyor” dedi.

BALKANTÜRKSİAD Başkan Yardımcısı İskender İskenderoğlu da, karbon ayak izinin azaltılmasının önemine dikkat çekerken, “Karbon ayak izi ve AB Yeşil Mutabakatı kriterlerinin bizler için önemli olduğunu anladık. Gördüğüm kadarıyla bu konulara dikkat etmezsek dış ülkeler ile ihracatımız bile zorlaşacak. Biz de kendi payımıza karbon ayak izimizi minimize edebilmek için, Atatürk Caddesi’nde bulunan dükkanımızda doğalgaz kullanımını azaltmak ve sıcak su elde etmek amacıyla güneş panellerinin kurulumunu sağladık. İşletmemizdeki fosil yakıtı azaltıp yenilenebilir enerjiyi arttırarak, karbon ayak izimizi elimizden geldiğince en aza indirmeye çalışıyoruz. Bu konulara işlerimizde ve evlerimizde hassasiyet gösterdiğimiz zaman çocuklarımıza daha güzel ve temiz bir dünya bırakacağımıza inanıyorum” diye konuştu.

Kaybedeni yok

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Sürdürülebilirlik Yeşil Sanayi Danışmanı ve Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Ekoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Cengiz Türe, sürdürülebilirliğin tüm dünyayı ilgilendiren bir sistem olduğunu belirtirken, “Sürdürülebilirlik, kaybedeni olmayan bir oyun becerisidir. Bu oyunu kazanmak için tüm insanlığın kendi ülkesine sahip çıkması ve ülkesindeki sürdürülebilirliği koruması zorunludur. İklim değişikliği, günümüzde karşılaştığımız en büyük sorunlardan biri olup, enflasyonun da başlıca sebeplerindendir. İnsan kaynaklı iklim değişikliği olayları, 2002 yılına kıyasla dokuz kat artmıştır. Bu durum, yaptıklarımızın sosyolojik etkilerinin hepimize geri döneceğini göstermektedir” ifadelerini kullandı.

Sürdürülebilirliğin öncelikler arasında yer alması konusunun da ele alındığı toplantıda, Lanede Endüstriyel Sürdürülebilirlik Müdürü Serhat Cengiz ise EcoVadis belgesinin özel ve kamu şirketlerini sosyal, etik ve çevresel etkileri açısından değerlendiren dünyanın en kapsamlı sürdürülebilirlik derecelendirme araçlarından biri olduğunu söyledi. Cengiz, EcoVadis belgesinin alınabilmesi için kriterleri ve sonuçlandırılması için gerekli olan anket sorularını katılımcılar ile paylaştı.