Vali Demirtaş ve Nilüfer Kaymakamı Murat Süzen, Kayapa Organize Sanayi Bölgesi’nin (Kayapa OSB) müteşebbis heyet toplantısına katıldı. Toplantı öncesinde polis karakolunun kurulması planlanan alanda incelemelerde bulunan Bursa Valisi Mahmut Demirtaş ve Nilüfer Kaymakamı Murat Süzen, Kayapa OSB Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Toy’dan bilgiler aldı. Daha sonra gerçekleşen toplantıda Kayapa OSB Müteşebbis Heyeti ile görüşen Vali Mahmut Demirtaş, Bursa ekonomisine önemli bir katkı sağlayan bölgenin ihtiyaçlarını karşılamak adına her türlü desteğe açık olduklarını söyledi.

Bursa Valisi Demirtaş’ın başkanlığında gerçekleştirilen Müteşebbis Heyet Toplantısı’nda konuşan Kayapa OSB Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Toy ise bölgelerinde tamamlanan altyapı çalışmaları ve diğer hizmetlerle birlikte Bursa ekonomisinin yapı taşları olan sanayicilere en iyi hizmeti vermeye çalıştıklarını belirtti. Bölgelerine kazandırılacak olan polis karakol merkezinin yalnızca OSB’leri için değil çevresindeki birçok mahalle ve bölge için önemli bir kazanım olacağının altını çizen Yalçın Toy, “Bölgemizdeki güvenliğin temini için atılan adımları taçlandıracak olan polis merkezimizin yapımına en kısa sürede başlanacak ve bir büyük hizmet daha hayata geçirilmiş olacak. Bölgemizin üretim ortamı ve hacmini geliştirecek çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.