BUTGEM bünyesinde faaliyet gösteren ‘BTSO Mutfak Akademi’de yeme içme sektörünün nitelikli istihdamına çözüm üretmek amacıyla aşçılık, aşçı yardımcılığı, pastacılık, pastacı yardımcısı, barista, servis görevlisi, pizzacı, dönerci, baklavacı, girişimci aşçı, girişimci pastacı, yiyecek içecek işletmeciliği ve pidecilik alanlarında eğitimler veriliyor. Aynı zamanda BTSO Mutfak Akademi’nin uygulama restoranı olarak kurgulanan 1889 Bursa&Double F Restoran’da kursiyerler, hem mutfak hem de serviste çalışarak aldıkları eğitimi pekiştirmekte ve gerçek bir restoran deneyimi yaşayarak iş hayatına hazırlanıyorlar. Sektördeki firmaların taleplerine göre takvimin belirlendiği BTSO Mutfak Akademi’de eğitimlere katılmak isteyen adaylar ilk olarak www.btsomutfak.com adresindeki formu doldurarak başvuru yapabiliyor. Adaylar daha sonra komisyon üyelerinin ön değerlendirmesi ile mülakata başvurabilecek.

BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Abidin Şakir Özen, Mutfak Akademi’nin sosyal sorumluluk anlayışıyla özellikle kadınların, gençlerin ve dezavantajlı bireylerin iş hayatına kazandırılmasında önemli bir misyon üstlendiğine işaret ederken, merkezin sahip olduğu Türkiye’nin en büyük uygulamalı mutfaklardan birisi olduğunu vurguladı. Özen, “BTSO Mutfak Akademi genişletme ve geliştirme çalışmalarını tamamlamasıyla hem amfi hem oditoryum, yeni eğitim mutfakları ve stüdyoları ile kompleks bir yapı olma özelliğine kavuştu. Türkiye’deki oda ve borsalar arasında bir ilk olan merkezimiz, uzman eğitimciler eşliğinde sektöre nitelikli personel yetiştirmeye devam ediyor.” dedi.

Sektöre istihdam katkısı

BTSO Mutfak Akademi’de eğitimlere katılan kursiyerlerin mezun olduktan sonra yüzde 95’inin istihdama hızlı bir şekilde katıldığını ifade eden Abidin Şakir Özen, şöyle devam etti:

“Sektörümüzün istihdam talebi oldukça fazla. Mezun olan kursiyerler eğitimlerini tamamladıktan sonra hemen istihdam oluyor. BTSO Mutfak Akademi olarak Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı ve BEBKA gibi kuruluşlarla çeşitli sosyal sorumluluk projeleri yürütüyoruz. Şu anda merkezimizde yeni faaliyete geçen alanlarla birlikte her yıl ortalama 600 kursiyer mezun oluyor. Mezun olan kursiyerlerin tamamına yakını istihdam ediliyor. Gastronomi alanında hayalleri olan 18-40 yaş arasındaki herkes kurslarımızdan faydalanabilir. BTSO olarak sektörlerimizin nitelikli istihdamına yönelik örnek projeler geliştirmeye devam edeceğiz.”