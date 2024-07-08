Başkan Olgun Karabiber, “Klasik bir dernek olarak hareket etmiyoruz. Yerelde güçlü bir konuma gelerek Türkiye çapında tanınan bir bölge olmak istiyoruz. OSTİM dendiğinde nasıl insanların aklına Ankara geliyorsa, Nilüfer Ticaret Bölgesi dendiğinde Bursa’nın bilinmesini istiyoruz” dedi. Karabiber, bölgenin mevcut sorunları olan yol, elektrik, ulaşım, internet hattı başta olmak üzere altyapı ve üstyapı konularında çalışmalarına göreve geldikleri ilk günden itibaren ağırlık verdiklerini söyledi. Başkan Karabiber bölgede sık yaşanan güvenlik sorununu yetkili mercilerle görüşerek en aza indirdiklerini ifade ederek, “Ulaşım konusunda da Büyükşehir Belediyemiz ile görüşerek bir otobüs hattının devreye girmesini sağladık. BUSKİ ile iletişime geçerek bölgedeki çalışmaların hızlanmasına katkı sağladık.” diye konuştu. Karabiber, şöyle devam etti:

“Sayın Valimiz bizleri kırmayarak Nilüfer Ticaret Bölgemizi ziyaret ederek bölgenin potansiyelini görmüş oldu. Yaptığımız çalışmalar sonucunda bölgede polis noktası, itfaiye, sağlık merkezi olmak üzere bir kompleks projemizi kendilerine sunduk. Bu kompleksin bölgede hayata geçirilmesi Nilüfer Ticaret Bölgesi’nin çok daha iyi konuma gelmesinde fayda sağlayacaktır.”