Bu yılki zirvenin ana teması olan “Metal Collar (AI) / Metal Yaka (YZ)”, yapay zekânın iş dünyasındaki rolünü ve bu teknolojinin toplumsal etkilerini mercek altına aldı. Zirvede, yapay zekânın iş dünyasında insanla birlikte nasıl etkili bir şekilde var olabileceği, yeni iş kolları yaratma potansiyeli ve etik sınırlarının nasıl çizileceği gibi kritik başlıklar tartışıldı.

ÜÇGE Yönetim Kurulu Başkanı Damla Aras, zirve kapsamında gerçekleştirilen “Perakende, Sağlık ve Hizmetler” oturumunda moderatörlük yaparak, yapay zekânın getirdiği fırsat ve riskleri “Yin ve Yang Arasındaki Dengeli Dans” metaforuyla özetledi. Yapay zekânın doğru kullanıldığında insanlık için büyük bir fırsat olduğunu, ancak bu dönüşümün etik çerçevede sorumlulukla yönetilmesi gerektiğini vurguladı.

Zirvede “Topluma İlham Veren ve Değer Katan İş İnsanı” ödülüne de layık görülen Damla Aras’a ödülü Eldor Corporation Yönetim Kurulu Üyesi Bruna Forte tarafından takdim edildi.