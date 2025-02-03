Bilişim teknolojileri alanında 27 yılı aşkın süredir sektörüne yön vererek, yenilikçi Ar-Ge çalışmaları ve küresel çapta elde ettiği başarılarla öncülüğünü sürdüren trex, dijital dönüşüm süreçlerinde paydaşlarına değer yaratmaya devam ediyor. Dijital dönüşüm süreçlerine katkı sağlamak ve sektörünü geliştirmek amacıyla trexAcademy’yi kurarak, MES (Manufacturing Execution System) sistemlerinin işleyişi, akıllı görsel fabrikalar, IoT teknolojileri gibi alanlarda eğitim ve dijital dönüşüm uygulamaları için deneyim hizmeti sunuyor.

Bu misyonu doğrultusunda Türk-Alman Üniversitesi (TAÜ) ile iş birliği yapılarak, donanım altyapısı güçlü, yerli ve milli imkanlarla üretilen sistemlerle donatılan Dijital Dönüşüm Mükemmeliyet Merkezi (DDMM) kuruldu ve hizmete girdi.

Türk Alman Üniversitesinde hizmet vermeye başlayan merkez hakkında açıklama yapan trex Dijital Akıllı Üretim Sistemleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Özdemir, “Kurulan bu merkezde, öğrenciler üretim sürecindeki sorunları gözlemleyip çözüm yollarını deneyimleme fırsatı bulacaklar. Sayın Rektör Prof. Dr. Cemal Yıldız ve hocalarımızın vizyonu ve emekleri ile bu merkez, öğrencilere üretim süreçlerinde karşılaşılan sorunları çözme konusunda derinlemesine bir deneyim sunarak, akademik gelişimlerine katkı sağlayacak ve endüstriyle daha güçlü bir bağ kurmalarını sağlayacaktır” dedi.