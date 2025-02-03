Bursa'da faaliyet gösteren ve personel yükseltici platformlar üreten ELS Lift, çalışmalarını sürdürüyor. Firma, son olarak Ekşioğlu Vinç ve müşterilerini fabrikada ağırladı.

Firmadan konuya ilişkin yapılan açıklamada, “ELS Lift olarak, değerli Ekşioğlu Vinç ve müşterilerini fabrikamızda ağırlayarak tanışma fırsatı bulduk. Etkinliğimizde şirketimizin faaliyetlerinden, makinelerimizden, üretim süreçlerimizden ve Ar-Ge faaliyetlerimizden bahsettik. Bu değerli ziyaretin iş birliğimizi daha da güçlendireceğine inanıyor, teşekkürlerimizi sunuyoruz” denildi.

Ürün yelpazesinde makaslı platformlar, eklemli platformlar ve dikey platformlar gibi çeşitli çözümler bulunan firma hem yurt içi hem de yurt dışında geniş bir hizmet ağına sahip ve sektördeki yenilikçi yaklaşımıyla dikkat çekiyor. Ayrıca, ELS Lift'in ürünleri IF Design gibi uluslararası platformlarda da tanınıyor.